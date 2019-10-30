海巡署海洋巡防總局艦隊分署第三偵緝組主任、組員等9人，自從2009年起以不實單據領取「線民費」，實則用於與友軍單位吃喝，還購買茶葉、洋酒贈送共辦案件的警察而非「線民」，到2014年還將詐得的費用存入帳戶變成「小金庫」。士林地檢署偵結，將組主任葉振盛等9人依貪汙治罪條例、偽造文書等罪提起公訴。

起訴指出，第二淡水海巡隊第三偵緝組主要是負責查緝走私、防止非法入出國、毒品防制和查緝槍枝的犯罪調查工作，組上有編列「刑事辦案費」，也就是俗稱的「線民費」，每餐以2000元上限，禮品費則以3000元為限，但必須是確實有透過列管的諮詢人員取得情資，用以支付給線民之用。

偵緝隊小隊長翁保守等人，自2009年1月起，與北市警局刑警大隊等單位共辦案件後，購買茶葉禮盒致贈共辦友軍，再在到小吃店暢飲，3000多元餐費，經由店家取得空白免用統一發票收據後，填寫單據後交給主管蓋章核銷。

偵緝隊循例與其他單位共辦案件，查獲槍砲案件、逃逸外勞、毒品等案件，前、後任承辦組員翁保守、莊明德、張育維、廖信凱、陳伯勳、許家瑋、李鴻瑋、何宗叡以及組主任葉振盛等9人，長達8年、103次飲宴，每次約3000元到5000元不等，共計43萬多元都是用刑事辦案費核銷。

承辦組員辯稱是接受長官指示，將「小金庫」裡面的公積金，用於購買「皇家禮炮」威士忌、茶葉禮品，而葉主任並不認為是長久下來的「陋習」，辯稱都知道是與其他機關合作，也知道用公積金支付餐費、買酒，並在聚餐時飲用。

但起訴書指出，自2014年9月起，張開始辦理刑事辦案費核銷，葉、翁都知道案件並不是透過列管的諮詢人員（線民）取得情資，更沒有與線民餐敘、而是作為私人聚餐飲宴、購買酒類交際使用，以偽造空白發票詐取線民費。

海巡署艦隊分署表示，艦隊分署對於同仁涉案深表遺憾，並秉持勿枉勿縱及不護短的立場，立即依警察人員人事條例第29條規定召開考績委員會，對涉案人員即刻核予停職，從嚴追究相關人員考核監督責任。

本案緣於107年4月19日，士林地檢署檢察官及台北市調查處人員至淡水海巡隊搜索諮詢業務活動費及刑辦費等申報資料，前海洋巡防總局獲報後，除要求相關人員配合調查協助釐清案情外，並同步清查各外勤隊檢討現行核銷制度之缺失，重新訂定「偵辦案件活動費支用要點」，特別針對相關費用之申請及核銷程序嚴格把關。

艦隊分署表示：海巡機關近年在海域執法與救生救難等方面都有亮麗的表現，少數同仁疑似核銷諮詢業務活動費及刑辦費支用其他公務使用，未落實「公款法用」之規定，嚴重影響機關聲譽，未來將持續援引案例宣教，落實法治教育，並要求各級主官（管）勤教嚴管，強化各項督導工作，對於違法犯紀情事，秉持勿枉勿縱原則，主動積極查處回報，決不徇私護短，以防類案再生。

(中時 )