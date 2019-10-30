基隆市議會30日進行第19屆第二次定期會，市長林右昌進行施政總報告，會前時代力量議員陳薇仲、民進黨議員陳宜、張之豪、張顥瀚及張秉鈞、國民黨議員張淵翔共同發起「促進性別平等連線」，高喊「友善平等，基隆前進！」呼籲落實人權。

陳薇仲表示，今年是同婚元年，也是性別平等教育法施行第15年，但歧視、不尊重和不理解，並不會因為法律的通過、實施就完全消失。基市議會不分藍綠，6名議員共同發起「促進性別平等連線」，監督各項性平政策的制定、預算編列與執行。

陳微仲指出，在收到「婚姻平權大平台」對於友善多元性別的議員成立連線的建議，決定組成促進性別平等連線。上午與會聲援的友婚姻平權大平台、性別平等教育大平台、台灣伴侶權益推動聯盟、台灣同志諮詢熱線協會等代表。

他們主張，重視多元性別權益，推動「基隆市性別平等教育委員會」及「婦女權益促進委員會」擴大納入多元性別參與，另監督市府針對多元性別族群權益及相關業務，研擬政策並訂定計畫，響應多元性別活動，設置多元性別的友善空間等措施。

促進性別平等連線也要求，基隆市內各級學校積極落實《性別平等教育法》及《性別平等教育法施行細則》，定期與公民團體、家長團體、教師團體及學生團體召開座談會，共同研商促進基隆市落實性別平等，營造支持多元性別的環境。

(中時 )