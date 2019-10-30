日本知名品牌N Organic旗下洗髮精日前在廠商自我檢測時，在部分批號的產品檢出細菌，自主進行回收。該產品在我國並未進口，但在蝦皮、露天等平台均有代購。食藥署提醒民眾，如購入問題批號，應停止使用。

問題產品共有300ml、35ml、10ml三款，批號分別為300 ml： 9A200、9A201、9A202、9A203、9A204、9A205、9B1、9B2、9B3、9C1、9C2、9C3、9D1、9D2、9D3、9D4、9D5、9D6、9D7、9E1、9E2、9F1、9F2、9F3、9G300；35 ml： 9A1、9A2、9A3、9A4、9A5、9A6、9A7、9A8、9A9、9B1；10 ml： 9B1、9B2、9B3、9D1、9D2、9D3、9D4、9D5、9D6。出貨時間介於2019年1月至7月。

食藥署醫粧組科長張家榮表示，此次日本廠商是在發現產品變色後，檢測到細菌，懷疑為製造時防腐劑添加不均勻所致，並未確認細菌含量或菌種。

根據我國「化粧品中微生物容許量基準」，化粧品含有的生菌數必須控制在1000 CFU／g或mL以下，且不得檢出大腸桿菌、綠膿桿菌或金黃色葡萄球菌等。

張家榮表示，檢出細菌的產品，若使用在完整的皮膚上，並不會造成大問題，但若用在受傷的皮膚上，可能引發傷口感染。民眾若代購、旅遊時購入相關批號，應停止使用。如使用化粧品後，發現有不良品或不良反應，可洽「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」，或撥打02-66251166轉6401通報。

(中時 )