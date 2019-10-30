無論任何疾病，「及早發現及早治療」是最高宗旨，而除了平時留意自己的身體狀態變化外，有時候生活中不經意的「小意外」，也很可能成為發現病灶的轉機，林惠鈺醫師在節目中分享實力，一名婦人遭孫子踢到胸口導致瘀血，而看了醫生半個月，瘀血好了但患部卻仍鼓脹，沒想到竟因此發現罹患乳癌一期。

林惠鈺醫師在《醫師好辣》節目中，分享因意外小傷而發現重症的案例，表示曾有一名60多歲的婦人因胸口被孫子踢了一腳而淤血，因此到家附近的醫院就診，當時醫師開給她消炎藥並指示熱敷，她按照指示照料傷口半個月，確實患部有好轉，然患部的瘀血散去，卻仍鼓鼓的，因此覺得有異，於是到大醫院的乳症科門診進一步檢查，醫師查看後直問：「真的是踢到的地方嗎？」，覺得狀態像腫瘤。

於是該名婦人被安排接受切片檢查，結果證實是乳癌一期，讓婦人相當震驚，因為自己平時生活習慣良好，以為被孫踹一腳得乳癌，醫師才解釋，腫瘤附近血管歪曲，受撞擊容易爆血，所以孫子一踢才會那麼容易瘀青一片，是孫子「踢得好」，瓜哥聽了案例也傻眼，直呼這一踢真是救了一命。

(中時電子報)