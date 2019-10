弘光舉辦亞洲潮流髮型國際研討會,請日本造型師設計最新造型。(陳淑娥攝)

俐落男士理髮兩名店長示範理髮型。(陳淑娥攝)

日本、韓國、台灣3個地區造型師齊聚弘光科大,進行最新流行剪髮、彩妝示範,兩台攝影機360度現場直播,讓與會者仔細看清楚每一個示範步驟,現場座無虛席,台下聽眾紛紛拿出手機拍照、錄影,學習2020年最新、最時尚的造型。

弘光科大美髮造型設計系為了讓學生與國際時尚接軌,舉辦亞洲潮流髮型國際研討會,由LAbbito tea hair salon的日本設計總監藤森篤介紹「2020日本流行剪燙染設計」、Slick barbershop俐落男仕理髮廳品牌主理人路易斯介紹「男士沙龍,你不錯過的趨勢」、韓國KERKER講師卞喜景介紹「韓國KERKER最流行的燙髮趨勢」、LITTLE SECRET TEAM示範「Unlimited color bomb」。

藤森篤指出,明年日本男生以蘑菇鮑伯為主,搭配電棒作出自然捲,除了清潔感、俐落感,也能在不同場合做出變化,還可用慕斯類的髮膠,讓造型更有男人味,髮色以柔軟的米色調為主,不再是漂白後再染色的鮮豔感。

日本女生頭髮則流行外國人自然捲、裝飾品捲度的風格,頭髮不要燙過捲,髮量不要太過厚重,要呈現明顯的線條感,流行肩上長度。藤森篤示範時,用電棒把模特兒髮尾捲出往上捲翹度,看起來比較清爽、有層次感,建議劉海避免整大片用電棒捲起來,而只要一小束一小束捲膨,讓頭髮看起來更自然。

「俐落男士理髮」品牌主理人介紹很多世界各地風格獨特理髮廳,也說明這股席捲全球的男士理髮風潮,來自於男人需要「Only for Men 」專屬男性的空間氛圍和風格展現。「Real men go to real barbershops」除了是五感三觀的提升,俐落男士理髮更由兩位分店店長Vicky 和 Bro 為大家帶來「雙人剪髮」,強調男士理髮有其學院派的結構和手法規則,透過雙人同時操作一顆頭來展現默契及品質一致的自信,也讓與會來賓嘖嘖稱奇!

在韓國很熱門的HAIR KERKER知名設計師卞喜景,示範「修飾臉型」的韓國燙髮。她指出,以前燙髮有「厚重」感,現在則是越來越輕,要讓頭髮裡面有空氣感,不要燙太捲,以免看起來比較老氣。因此,她用不同層次的手法剪髮後再燙髮,讓模特兒頭髮燙起來後變蓬鬆,再運用瀏海、層次修飾側臉,使臉型看起來瘦長。

研討會還請來曾幫電影「擺渡人」操刀的LITTLE SECRET TEAM大玩色彩造型;4組模特兒黏貼四種不同超鮮艷顏色的髮片,設計師做造型的同時一邊畫彩妝,最後在頭髮上漆上彩色的顏料,使得造型看起來大膽繽紛。

行政副校長蘇弘毅表示,弘光近年來致力於國際學術、專業技術交流,美髮系安排學生到各國實習,這次更舉辦亞洲潮流髮型國際研討會,請來亞洲時尚名師當場示範明年流行的時尚髮型,讓學生們學習大師的最新技法。

