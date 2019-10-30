高雄市議員簡煥宗指他與市府往來的公文被外洩。高雄市副市長葉匡時30日對此表示，他覺得很納悶，民進黨議員對這件事情大作文章，不知道這道理在哪裡？既然行文要市府各首長、副首長的車號，且這個文也不是密件，議員緊張什麼？

葉匡時上午出席高雄市青年局的籌組聯盟記者會，他在會前接受聯訪，做以上表述。

對於公文外洩，葉匡時說，先不談揭露出來是怎樣的程序，議員緊張什麼呢？如果你做的事情是大大方方、正正確確的，你擔心什麼呢？為什麼會無限上綱？認為這是什麼國瑜機器？令他覺得很納悶。其次，他也會啟動內部行政調查，調查公文外洩是否有違行政程序，去了解此事。

這場青年創業推動聯盟，共結合高雄14所大專院校育成中心、5個民間育成機構、3個產業公協會，以及5個高市府共創基地，共29家聯盟成員參與，針對青年創業的各階段需求，提供更完善的輔導資源協助。

(旺報 )