基隆市老年人口已逾16％，其中失能或行動不便需人照顧者有一萬多人，市長林右昌30日在市議會定期會施政報告指出，市府為全力完善長照服務領域，讓失能長輩獲妥適照顧，同時改善家庭照顧生活品質，已在基隆市內修繕完成四處家庭福利服務中心，並經財政部核准，將現有仁愛之家轉型成全國首創長照福利服務園區，預計會提供「住宿式、社區式及居家式」三大服務模式，採多層級連續性照護模式，打造完整的長照都市。

林右昌也表示，為營造溫暖有愛的城市，今年在老人假牙補助上投入2.2億元，更已造福近7400位長者，滿意度皆達9成以上。他強調，走在路上遇到每10位老人中，就會有1位已裝置、受惠。

林右昌更指出，基隆市府積極連結女子燙髮業職業工會、蛋行、雜貨店、咖啡店、汽修廠等民間資源，已設立39間「家照暖心站」，發覺更多潛在的長照需要者及家庭照顧者，他指出，未來將持續把基隆打造成全民都可以受到綿密的社區整體長期照顧服務體系的有愛城市，讓全基隆都受長照全面的包覆。

他提到，在9月10日《天下雜誌》公布了2019年縣市首長施政滿意度調查，基隆市在全台22縣市中排名第9，穩定維持在前段班的表現，表示我們的施政作為，走在正確的方向上！

而在9月20日《中國時報》公布「22縣市施政大調查」中，基隆市的施政滿意度在非六都縣市排名第一！林右昌更強調，在他在任的期間，已經成功翻轉基隆、改變基隆，從過去總是吊車尾，變成全國非六都縣市的第一名。

(中時 )