2019臺灣旅遊主題為「小鎮漫遊年」，明(2020)年將以「脊梁山脈旅遊年」為主題，持續行銷推廣臺灣觀光品牌。交通部觀光局表示，將於11日8月至11日的台北國際旅展，推出「脊梁山脈旅遊年國家館」，讓國內外遊客再次驚嘆臺灣獨具魅力的經典遊程！

觀光局副局長張錫聰表示，臺灣繁茂山林，在歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊造山運動急遽進行之下，使臺灣山巒層疊、溪谷縱橫，形成以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈，多樣、稀有、獨特，無數生物匯聚福爾摩沙臺灣島嶼，散發出無窮翠綠與生機。

因此， 11月8日至11日一連四天的台北國際旅展，觀光局說，將推出「2020脊梁山脈旅遊年國家館」，以特展方式將臺灣脊梁山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，並延伸各原住民部落，將頗受好評之經典遊程獨家呈現給喜愛臺灣旅遊的好朋友們。

觀光局說，旅展期間「脊梁山脈旅遊年國家館」更安排達人講座分享、原民歌舞展演、手作DIY體驗、有獎徵答、部落文創商品展售、經典遊程介紹等眾多體驗，敬邀國內外遊客共襄盛舉，還有好康消費滿額贈獎活動，千萬別錯過。

為使旅客能更方便取得脊梁山脈旅遊資訊，國家館現場貼心推出「臺灣脊梁山脈旅遊」相關遊程DM，食宿遊購應有盡有，多條經典主題遊程，各種體驗通通都玩得到！觀光局說，想得到更多旅遊資訊詳情請至「台灣觀光粉絲團」臉書、交通部觀光局官網查詢。

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