由大陸外交部邊界與海洋事務司和北京師範大學聯合主辦的首屆「國際邊界合作研討會」29日在北京開幕，15個國家包括中國、俄羅斯、印度等均有派代表出席。陸外交部副部長羅照輝在會上提到，大陸已透過和平談判方式，和12個陸地鄰國解決邊界問題，而劃定邊界約佔陸地邊界線總長度的90％，惟當中不包括印度和不丹。

此次大會陸方分別邀請多個鄰國及周邊國家的官員、大使、學者等參與。羅照輝表示，大陸已經和14個陸上鄰國中的12個劃定邊界，還未與大陸劃定邊界的是印度和不丹。陸印、陸不都同意維護邊境地區的和平與安寧，還建立了「中印邊界問題特別代表會晤機制」和「中不外長級邊界談判機制」，致力於解決邊界問題。

對於大陸的邊界問題，羅照輝指出，將中國解決邊界問題的歷史劃分為五個時期，分別是上世紀50年代的劃界籌備期、上世紀50年代末到60年代的第一個劃界高峰期、上世紀60年代到80年代的爭端多發期、80年代末冷戰結束後的第二個劃界高峰期，以及現在的管理合作與維權維穩期。

雖未與大陸劃定邊界，不丹代表指，不丹和大陸目前還有約470公里長的邊界尚未劃定，但是兩國關係非常友好。資料顯示，陸印邊界總長近2000公里，其中總面積超過12萬平方公里區域存在領土糾紛，涉及西段、中段和東段三個部分，當中包括喀什米爾、喀喇崑崙走廊、巴里加斯等。

(中時 )