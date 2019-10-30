前立委林國慶開網路直播罵立委陳明文「臭卒仔」，被檢方起訴妨害名譽罪，30日林國慶到嘉義地院出庭，他說，此案是政治性法律問題，他是小人物，無法對抗，請法官直接判決，法官表示，仍要依司法程序開庭。

檢方起訴指出，林國慶於2018年1月至3月間，針對陳明文涉及嘉義縣民雄鄉民雄汙水下水道弊案，在電視政論節目、臉書直播、選舉造勢活動等場合，指稱陳明文「臭卒仔」、「貪汙、歪哥也沒事」等語。嘉義地院30日開準備程序庭。

林國慶於庭審中說，陳明文曾因貪汙案被收押，後來被以洩密罪判刑，一般老百姓會認為就是貪汙，他在節目上說「若陳明文不告我，就是臭卒仔」，後來陳明文告他，已證明陳明文不是臭卒仔，因此他所說的話應不構成誹謗。

法官數次詢問林國慶是否同意檢方提出的證據作為法院參考依據？林國慶說「都起訴我了，怎麼說同不同意？」、「我只是小老百姓，無法對抗」，法官則說，只是問同不同意，「不必一直把自己說成弱勢」。

林國慶庭後受訪說，剛才法官好像心中有立場，叫我不要把自己當作弱勢，我本來就是弱勢，告發人是中華民國立委，我只是一個小老百姓，對照兩方，我當然是弱勢，法官怎麼能講這種話來刺激我？

林國慶說，因為法官似乎立場上已有偏頗，所以他當庭跟法官反駁，也不想浪費國家司法資源，所以請求法官直接判罪就好了，該關就關。

(中時 )