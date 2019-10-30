在我國陸軍服役近半個世紀的UH-1H通用運輸直升機今天除役，接替的UH-60M黑鷹直升機也同時成軍，繼續守護台灣安全。

未來在台灣的天空上將再也見不到UH-1H的身影。(軍聞社提供)

交接典禮上午在台中龍翔基地登場，陸軍司令陳寶餘上將親自主持儀式，陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，包括UH-1H、OH-58D、AH-1W、UH-60M、AH-64D、CH-47SD共6梯次29架次飛越閱兵台，向司令及現場來賓致敬。

UH-1H展現低空過水門絕技，代表正式除役。(軍聞社提供)

UH-1H在典禮中與交替任務的UH-60M分別展示飛行，隨後落地由兩機代表執行象徵吊掛任務的「U型環」交接，並實施人員交接，完成任務接替與薪火傳承。除役的UH-1H隨後通過水門，正式卸下半世紀的防衛任務功成身退。

接替任務的UH-60M黑鷹直升機為美國賽考斯基UH-60系列最新型構直升機，配備雙渦輪引擎，除了運輸之外，還可因應不同任務配賦不同裝備執行突擊、指管、電子戰及傷患後送等任務。

陸軍於民國99年完成採購合約，103年起接收首批4架機，總共分10梯次完成60架UH-60M接運任務，其中移交空軍與空勤總隊各15架。

(中時電子報)