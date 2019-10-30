全國總工會理事長陳杰，是促成洪秀柱參選台南市立委的推手。（陳杰提供）

國民黨中常會上周三中常會通過開鍘「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬黨籍，今天下午中常會將再開鍘參選新北市立委的「郭家軍」李縉穎、參選彰化立委但拒絕柯文哲拉攏的全國總工會理事長陳杰兩人黨籍；兩人將成為國民黨在2020立委選戰中，首先因違紀參選而遭開除者。

由於陳杰將在下午中常會到場發表聲明，國民黨接獲情資，上午先在市黨部外架設圍籬。陳杰說「黨部不必這麼怕，我只是要去發表聲明而已」、「國民黨現在已經變成一言堂了，吳敦義知道我一定會罵他，所以才急著將我開除黨籍。」

國民黨上周三（23日）中常會無異議通過考紀會提報開除李正皓、鄭佩芬黨籍案，工作人員讀完提案後，吳敦義詢問有無異議，與會中常委無人反對，以掌聲表達贊成。不過有中常委詢問李縉穎、陳杰已宣布參選且設立競選總部，為何不開除兩人的黨籍。

考紀會主委魏平政解釋，原本考紀會討論李正皓、鄭佩芬案時，一併討論李縉穎、陳杰違紀參選立委案，有人主張要「朋友越多越好、敵人越少越好」，建議先向兩人確認是否非選不可，因此最後決定請考紀委員周守訓出面向兩人確認，經周回報兩人都無意退選，因此25日將召開考紀會，預計送30日中常會核備。

據指出，考紀會25日召開委員會，依新北市黨部、彰化縣黨部建議，開除雙李黨籍，送交今天下午中常會核備，預料將無異議通過。

參選彰化縣立委第2選區的全國總工會理事長陳杰，曾任彰化市長、立委、國民黨中常委，目前是國民黨中央委員，也是促成前主席洪秀柱挑戰深綠選區、台南立委第6選區的推手。

黨務人士說，陳杰在國民黨彰化第2選區立委黨內初選過程，質疑初選對手資格有違反排黑條款的問題而拒絕繼續初選，不過縣黨部請示黨中央後仍完成初選民調，據以提名縣議員張瀚天，挑戰尋求連任的綠委黃秀芳。柯文哲的台灣民眾黨曾多次接觸陳杰，希望陳杰披民眾黨戰袍，但未獲陳杰接受。

國民黨中央上月籌設全國勞工後援會，開會通知也納入陳杰，不過陳杰以「身為台灣唯一一位國際工會聯合會亞太區會的國際理事，我不能缺席」為由，到日本參加國際工會聯合會亞太區會第4屆大會，並未出席勞工後援會籌備會。

本月初陳杰在各工會理事長陪同下，舉辦競選總部入厝儀式，宣布「我才是正藍軍」，矢言為彰化縣民及全國勞工爭取福利，藍營選將鬧雙胞正式浮出檯面，縣黨部隨即決議開除陳杰黨籍，提送中央考紀會。

黨務人士說，李縉穎的父親是前國民黨立委李嘉進，李嘉進原本參加新北市立委第10選區黨內初選，後來退出，由市議員林金結出線，獲黨提名。林金結曾是前國民黨立委盧嘉辰擔任土城市長時的秘書，因鴻海總部設在土城，盧與林與鴻海創辦人郭台銘都是好友，兩人都曾陪郭董搭郭董的私人飛機「灣流號」到大陸迎媽祖。

這次林金結獲國民黨提名，挑戰民進黨現任立委吳琪銘，兩人實力伯仲間，不料李縉穎加入戰局，且成為第一位「郭家軍」的立委參選人，本月上旬郭台銘、李嘉進及盧嘉辰連袂向選民推薦李縉穎，以「郭家軍第1棒」公開造勢，國民黨新北市黨部隨即通過開除李縉穎黨籍，提送中央考紀會；至於李嘉進、盧嘉辰，新北市黨部則未祭出黨紀。

(中時 )