立委蔣乃辛今天質詢指2至3歲小朋友要進公共化幼兒園（公立及非營利幼兒園）的幼幼班非常困難，教育部表示，過去2年，已增設184班幼幼班，8年(106～113年)增加公立及非營利幼兒園3000班的計畫，也會以設立幼幼班為重點，並將提出誘因，鼓勵各縣市成立幼幼班。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，國民黨立委蔣乃辛質詢指出，依照法令，幼兒園2至3歲的幼幼班，生師比是8；但3歲以上的班級，生師比則是15。在這樣的狀況下，幼兒園開幼幼班要聘比較多老師，經營成本將應加，開班意願低。

蔣乃辛表示，根據他的瞭解，連台北市公共化幼兒園開幼幼班的狀況都很不佳，更遑論其他縣市。年輕家長無法將2至3歲小朋友送至公共化幼兒園的幼幼班，經濟負擔將加重。

教育部國教署長彭富源回應，這2年來，幼兒園增加184班幼幼班，2至3歲小朋友讀幼兒園的比例，106年是16.34％，到108年達22.7％，兩年來成長6.36個百分點，「但我們還不滿意，會努力增設」。

教育部正推動8年(106～113年)增加公立及非營利幼兒園3000班的計畫，預計增加提供8.6萬個就學名額。彭富源說，在這項計畫中，增設幼幼班將是重點。

根據教育部統計，目前全國公私立幼兒園共開了4487個幼幼班，提供7萬個招生名額，但目前僅收了4.6萬個學生，供應量其實相當足夠。只不過，這些幼幼班主要在收費較高的私立幼兒園，家長沒有興趣。教育部將提出誘因，鼓勵各縣市的公幼及非營利幼兒園增設更多幼幼班。

(中時 )