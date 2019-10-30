台中市環保局啟動預警二級防制措施，通報前30大固定汙染源工廠自主降載。（盧金足攝）

入秋首波沙塵暴30日影響台灣，台中市環保局依環保署預報，受境外汙染來襲，30日台灣西半部空品不良，達「橘色提醒」等級，台中市政府啟動應變措施並加強監控，通報中火等前30大固定汙染源工廠自主降載；對此，台電強調，今年進入空汙季，台電持續擴大降載，台中電廠友善降載，全廠10部機共停5部機，總降載量275萬瓩。

台電表示，9月中更推出環保停機新制度，履行降載承諾，在能力範圍內，盡全力而為，其中，台中電廠友善降載，全廠10部機共停5部機，總降載量275萬瓩。

台電也指出，其中在台中電廠方面，去年9月全月中火降載17次，減發1.18億度。今年9月降載48次，減發6.38億度，為去年的5.4倍。

依據環保署表示，今日來襲的沙塵暴為五年來相對嚴重的一波，台電除了原來配合執行的友善降載，更進一步擴大降載幅度，其中，在台中電廠方面，去年9月全月中火降載17次，減發1.18億度。今年9月降載48次，減發6.38億度，為去年的5.4倍。

台電發言人、專業總工程師徐造華強調，今年入秋進入空污季以來，台電公司考量供電趨於穩定，願進一步擴大降載，上月全台火力電廠降載量相較去年同期便呈現擴大趨勢。

去年9月全月總降載次數28次，減發1.63億度，今年9月全月總降載次數99次，減發9.02億度，為去年同期的5.5倍，入秋首波沙塵暴今日影響台灣，台電公司為協助改善空品，針對台中電廠、興達電廠及協和電廠擴大降載。

環保局長吳志超指出，此波大陸沙塵伴隨東北風，將於明日凌晨開始影響西半部空氣品質，市府已啟動預警二級防制措施，包括通報前30大固定汙染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，並通報機關學校單位配合防制措施、調整戶外作息。

(中時 )