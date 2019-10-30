陳建仁出席臺灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會 13:422019/10/30 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院科技會報辦公室、衛福部與國家衛生研究院30日共同召開「臺灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」，副總統陳建仁（右三）、中研院院長廖俊智（右二）、行政院政務委員吳政忠（左三）、衛福部長陳時中（左二）、國衛院院長梁賡義（左）及台南市副市長王時思（右）一起完成「臺灣精準醫療啟航」儀式，宣告國家級生物資料庫整合平台計畫正式啟動。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院科技會報辦公室、衛福部與國家衛生研究院30日共同召開「臺灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」，國衛院院長梁賡義（前排左起）、衛福部長陳時中、行政院政務委員吳政忠、副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、台南市副市長王時思及衛福部醫事司司長石崇良與31家Biobank的醫院與單位代表齊聚一堂，見證臺灣精準醫療發展的新里程碑。（劉宗龍攝） 副總統陳建仁致詞。（劉宗龍攝） 行政院科技會報辦公室、衛福部與國家衛生研究院30日共同召開「臺灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」，副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、行政院政務委員吳政忠、衛福部長陳時中、國衛院院長梁賡義及台南市副市長王時思一起完成「臺灣精準醫療啟航」儀式，宣告國家級生物資料庫整合平台計畫正式啟動。 (中時 ) #精準醫療 #陳建仁 #醫療 #臺灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳建仁：嘉縣65歲以上老人占全縣19.4％ 長照刻不容緩 15:412019/10/26 生活 安納家園落成 陳建仁促落實長照2.0 04:102019/10/27 地方新聞 精準醫療臺灣啟航 健康集「資」大未來 10:062019/10/28 財經 《科技》10.64％複合成長，全球精準醫療市場規模2028年上看2167億美元 10:512019/10/28 財經 避免劣幣驅逐良幣！醫療用基因檢驗 衛福部推新機制 12:192019/10/28 生活 台灣精準醫療 競爭力再升級 04:102019/10/29 產業．科技 台文館外譯臺灣經典文學 強化版權輸韓 11:322019/10/29 生活 亞諾法推新試劑 推動新一代精準醫療應用 11:332019/10/29 財經 臺企銀11/15將召開Q3中文法說會 20:072019/10/29 財經 國家建築金獎得獎者 副總統肯定 04:102019/10/30 產業特刊 生活熱門新聞 水滾下水餃錯了？美味關鍵在這步驟 - 生活 喝茶和咖啡哪個能減肥？真相驚人 - 生活 手一舉就知！血管生病了5大徵兆 吃這些能清澈血液 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 改善脂肪肝 醫：白飯換吃這主食 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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