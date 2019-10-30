行政院科技會報辦公室、衛福部與國家衛生研究院30日共同召開「臺灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」，國衛院院長梁賡義（前排左起）、衛福部長陳時中、行政院政務委員吳政忠、副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、台南市副市長王時思及衛福部醫事司司長石崇良與31家Biobank的醫院與單位代表齊聚一堂，見證臺灣精準醫療發展的新里程碑。（劉宗龍攝）
行政院科技會報辦公室、衛福部與國家衛生研究院30日共同召開「臺灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」，國衛院院長梁賡義（前排左起）、衛福部長陳時中、行政院政務委員吳政忠、副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、台南市副市長王時思及衛福部醫事司司長石崇良與31家Biobank的醫院與單位代表齊聚一堂，見證臺灣精準醫療發展的新里程碑。（劉宗龍攝）
副總統陳建仁致詞。（劉宗龍攝）
副總統陳建仁致詞。（劉宗龍攝）

行政院科技會報辦公室、衛福部與國家衛生研究院30日共同召開「臺灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟成立發表會」，副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、行政院政務委員吳政忠、衛福部長陳時中、國衛院院長梁賡義及台南市副市長王時思一起完成「臺灣精準醫療啟航」儀式，宣告國家級生物資料庫整合平台計畫正式啟動。

(中時 )

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