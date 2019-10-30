港尾國小萬聖節英語趴，學生歡樂走秀。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

港尾國小萬聖節英語趴，學生自評選出鬼王鬼后。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

港尾國小萬聖節英語趴，學生一個月前就開始準備。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

港尾國小萬聖節英語趴，學生一個月前就開始準備。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

為了讓孩子們度過一個不一樣的萬聖節，台南市麻豆區港尾國小精心設計一系列的教學活動，於英語日進行萬聖節主題教學，與外籍教師視訊連線同歡，全校一至六年級學生裝扮走秀，由學生互評選出鬼王和鬼后，小朋友們都說今年活動好特別，還學到很多萬聖節的知識。

港尾國小教導主任王定國表示，配合新課綱核心素養跨域學習的概念，本次萬聖節活動，在一個月前就已陸續展開，各班利用時間進行教室布置與海報製作。

此外，「音樂課」有打擊樂器練習及Happy Halloween歌曲教唱；「美術課」融入廢物利用環保創意萬聖節服裝設計；「生活課」教蜘蛛餅乾製作；「資訊課」教萬聖節賀卡繪製及Email寄發，課程豐富而多元。

萬聖節活動在30日達到最高潮，全校進行扮裝走秀，學生互評選出大家心目中的鬼王和鬼后，校方並頒發每個年級最佳搞怪、最佳勇氣等不同的團體獎，再請外籍教師Janine以遠距視訊教學，介紹萬聖節的由來，學生都聽得津津有味。

六年級的楊光宸說，為了走秀，花了很多時間設計服裝道具，是很棒的體驗。五年級的吳芷妤說，「很喜歡老師精心設計的課程，讓我對萬聖節這個節日更加了解」。

港尾國小校長李啓榮指出，學校近來推動國際教育和雙語學習不遺餘力，透過萬聖節主題課程的設計，落實新課綱核心素養的概念，讓學生跨域學習，體驗不同的文化。31日還有闖關活動，同樣精彩可期。

(中時 )