傷者之一呂保清坦言意外發生後就害怕搭火車，但從台東到花蓮卻又得搭火車，下次開庭他不要再來了。（李忠一攝）

去年10月21日普悠瑪列車在宜蘭新馬站翻覆，釀成重大死傷，時任交通部長吳宏謀還因而下台，檢方依過失致死罪起訴司機員尤振仲等3人，今天（30日）宜蘭地方法院再召開準備程序庭，但傳喚到庭的47名傷者中，僅有4人到庭，庭訊中傷者緩緩道出，意外發生後不敢搭火車，為了開庭才搭火車北上宜蘭，難過地說「下次我們不要來了，我們會怕！（指搭火車）」

庭訊中，檢方指出，列車翻覆原因是司機員尤振仲不當隔離ATP，並超速行駛，且ATP遠端監視系統未作動。檢方說「人的記憶是會隨著時間進行模糊淡化，但客觀證據不會。」強調檢方團隊結合客觀證據發現事實跟真相。

但尤振仲表示，他很誠實陳述事實，檢方既然說人的記憶會隨時間模糊，這也是當初要求檢方拿錄音檔播放的原因，卻經過4個半月才公布。尤強調，在他的認知中，他的電門速度與實際速度是不符的。

審判長郭淑珍請傷者表達意見時，因普悠瑪翻覆受傷的呂保清說，好不容易心情平靜下來，卻又要坐火車來宜蘭，坐的又是台東往宜蘭的第一班普悠瑪，「我一路緊張到現在，只求平安就好，我沒有要告台鐵，下次我們不要來了，我們會怕。」

庭後呂保清坦言，案發後到現在很害怕搭火車，為了開庭才搭火車北上，當所搭乘的普悠瑪北上行經案發現場新馬站時，他害怕到閉著眼睛。

(中時 )