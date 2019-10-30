比利時張小姐感謝恩寧病房醫護團隊。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合恩寧病房不定時舉辦相關節日、園藝、芳療紓壓按摩等活動。（陳淑娥攝）

童綜合醫院恩寧病房每年平均收住100名末期患者，悉心陪伴與照顧讓病人安詳離開人世；一封來自比利時信件，張小姐感謝恩寧病房醫護緩解父親的痛苦，讓他在愛的環繞下無掛念離開，也減輕母親的照顧壓力。

童綜合醫院自2017年成立恩寧病房後，迄今已收住服務過近300名已判定無法治癒的末期患者，在醫護專業協助下減輕或免除末期病人之生理、心理及靈性痛苦，施予緩解性、支持性之醫療照護，增進其病人或家屬的生活品質。

由於恩寧病房醫護的悉心陪伴與照顧下，病人都安詳地離開人世，家屬對於醫護都回饋給予感謝與支持；最近一封來自比利時的信件，張小姐感謝恩寧病房醫護緩解她過世父親的痛苦，幫忙並協助陪伴在旁的母親對於父親臨終前的照顧，不僅讓父親能在愛的環繞下無掛念離開，也減輕母親的照顧壓力。

童綜合醫院恩寧病房秉持服務理念是使生命有尊嚴，讓臨終有品質，跨團隊專業的服務，滿足病患和家屬身、心、靈的需要，貫徹安寧療護五全（全人、全家、全程、全隊、全社區）照顧理念，提供症狀控制、協助其他療護處置及病患身體照顧、舒適護理指導、協助病人及家屬心理社會靈性需求之照護及轉介、協助病人及家屬病情認知及重要療護模式之決策等等照護服務。

此外，也會替患者舉辦感恩會，由患者與家屬進行四道人生，亦即患者與家屬進行道謝、道愛、道歉、道別，讓彼此都沒有遺憾；另外為了緩和入住恩寧病房的患者身心，不定時舉辦相關節日、園藝、芳療紓壓按摩等活動，讓患者能舒適地走過人生最後一段路程。同時也舉辦相關遺屬支持活動，由心理諮商師協助撫慰家屬的心靈，希望能釋懷思念並將愛化為生活長遠支持的動力。

(中時 )