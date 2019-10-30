藍天電腦副董事長蔡明賢與來自北科大、中山大學等大專校園實習生偕同仁合影。(北科大提供／李侑珊傳真)

電商崛起的虛實融合新零售時代已到來，台北科技大學與台灣上市公司藍天電腦今(30)日舉行產學合作簽約啟動儀式，延續今年暑期的實習合作，發展雙方在新零售產業營運及研發的領先優勢。

藍天電腦為最早投入筆記型電腦研發的台灣上市公司之一，自1998年起積極布局大陸市場，百分百投資成立大陸最大的連鎖電腦商場「百腦匯」，目前在上海、杭州、南京、廣州、成都、天津等約20個城市設點。

「百腦匯」近年為因應新零售趨勢而轉型升級為科技智能廣場，藍天電腦預計未來五年投入1500萬元深入研究新零售的產業布局。

今日簽約儀式由北科大副校長楊重光、藍天電腦副董事長暨百腦匯總裁蔡明賢代表簽約。未來在雙方合作上，北科大將協助藍天電腦海選並培育暑期實習生，跨足全球市場研究新零售趨勢。

北科大表示，藍天電腦今年暑期首次與北科大合作，由北科大互動設計系副教授王聖銘主持「百腦匯」上海旗艦店的實習計畫，帶領來自北科大、成大、政大、中山大學等校的10位學生，針對實地零售場域進行系統化的調查研究、訪談及工作坊，收斂智慧商城的新零售營運需求。

北科大提到，北科大參與實習的1位經營管理所、2位互動設計所學生，協助「百腦匯」上海旗艦店品牌重塑的策略及活動企劃，並協助「百腦匯」旗下賣場、維修品牌「好匯修」和科技知識分享平台「滔滔堂」建構新媒體微信小程序的雛形介面設計，隨後由該公司的資訊團隊接續開發。除了企劃拍攝新媒體行銷短片，他們也針對商城空間的擺設進行主題式設計，驗證其導客及行銷成果。

北科大指出，包括藍天電腦在內，目前已有近200家企業與北科大密切產學合作。北科大一向是產學合作的標竿大學，根據教育部大專校院校務資訊公開資料庫2017年最新數據，北科大專任教師每師平均承接產學合作計畫經費高居全台第5，顯示業界對北科大研發創新能量的信心與支持。

(旺報 )