卓蘭高中發起「日日萬步，迎回健康」健走活動，透過計步比賽，鼓勵師生多運動，保持健康。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭高中發起「日日萬步，迎回健康」健走活動，透過計步比賽，鼓勵師生多運動，保持健康。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立卓蘭高中響應健走樂活，在校內發起師生「日日萬步，迎回健康」活動，利用計步APP及定時拍照回傳，統計參賽者5天行走的步數，最終統計成績，步數最多的前3名給予獎狀、獎品鼓勵，校長張智惟表示，健走是最經濟實惠的養生法，鼓勵師生多運動保持健康。

卓蘭高中健走活動於5個上課日舉辦，30日在校內正式啟動，分為個人組和團體組，參賽者需利用計步APP，統計活動日0時至24時的步數，拍照截圖後傳至指定群組相簿，評審確定時間符合規定後，將於上午8點30分，統一記錄步數，並刪除相簿，逾時上傳者計步資料以0計算。

張智惟表示，走路被世界衛生組織認為是「世界上最好的運動」，比慢跑容易且溫和，適合所有年紀，運動傷害的機率也較低，只要擁有正確的健走觀念及裝備，運動效果頗佳，可有效預防心血管疾病，在卓中高低落差百餘米的校園裡，最適合推行健走活動。

張智惟說明，活動分別於10月30、31日及11月1、4、5日舉辦，卓中校園優雅寧靜，包含369階梯、裝飾牆、拱柱等，處處隱含卓中的願景，藉由校園健走，除了強健體魄，也能陶冶學生品格、激發審美潛能、平衡多元智慧發展，進而體會建築景觀寄託的意涵。

(中時 )