負責執行元首撤離任務的「萬鈞車隊」雲豹甲車，傳出車內通訊裝備離奇失蹤長達半年。國防部長嚴德發30日在立法院澄清，表示失蹤的是擺放在庫房內的備用通訊器材，是商規零附件，不是保密裝備，跟總統萬鈞任務沒有關係，主要問題是沒有落實庫房裝備管理。

(中時 )