「萬鈞車隊」雲豹甲車裝備失蹤 嚴德發：不影響總統維安 12:452019/10/30 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德發澄清，失蹤的是庫房內的備用通訊器材，是商規零附件，不是保密裝備，跟總統萬鈞任務沒有關係。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 負責執行元首撤離任務的「萬鈞車隊」雲豹甲車，傳出車內通訊裝備離奇失蹤長達半年。國防部長嚴德發30日在立法院澄清，表示失蹤的是擺放在庫房內的備用通訊器材，是商規零附件，不是保密裝備，跟總統萬鈞任務沒有關係，主要問題是沒有落實庫房裝備管理。 (中時 ) #裝備 #失蹤 #總統 #任務 #通訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 議員質詢警消裝備 侯Sir解說 04:102019/10/26 地方新聞 2019福建海峽杯（晉江）工業設計大賽 19:242019/10/26 兩岸 長征五號遙三運載火箭運抵海南文昌 將擇機發射 13:372019/10/27 兩岸 潛水發現生鏽車 拉出26年前男屍 16:292019/10/27 時事 美秘密太空機X-37B 發射小型間諜衛星？ 18:112019/10/28 軍事 熱呼呼的民心 名嘴傻：韓國瑜這數字是蔡兩倍 08:372019/10/29 政治 雲豹甲車通信裝備短少 憲兵指揮部究責失職移送司法 12:062019/10/29 軍事 THE NORTH FACE打造滑雪裝備 城市與雪場無差別轉換 17:482019/10/29 消費 總統科學獎今頒獎 總統肯定學術卓越貢獻 17:122019/10/29 生活 憲兵雲豹甲車丟通訊裝備 軍方憂頻譜外流 10:342019/10/30 社會 軍事熱門新聞 提前大降價！1架F-35不到24億 - 空軍 「萬鈞車隊」雲豹甲車裝備失蹤 嚴德發：不影響總統維安 - 軍事 1兆進帳！ 洛馬將獲最大F35合約 - 軍事 10天內2空難 凸顯中共空軍問題 - 軍事 陸軍直升機UH-1H服役半世紀功成身退 UH-60M接替任務 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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