原權會執行長Ulang-Taschkan。（潘千詩攝）

部落公法人中的第二、三項的任務，被點出是遲遲無法實施的原因。（潘千詩攝）

原住民團體及環保團體今（30）日共同舉行記者會，指原住民族無法自我治理傳統領域主權及資源經營權，導致原住民土地倫理與生態文化隨著耆老往生而加速流失。原住民團體提出五大訴求，訴請政府實施部落公法人。

本次訴求有五大項，包括：一、部落群體價值遭受個人權益保障法的霸凌割裂，正面臨分秒生存危機，訴請公法人化；二、 別再以照顧施捨利誘等手段剝奪原住民人權，那只會造成尊嚴剝落；三、 部落為原住民族固有集體權利的實體，也是群體風範再生的有機體；四、 不應無限期公告與修正部落公法人草案，總統怠惰使部落受難；五、 部落公法人有助於實踐聯合國永續發展目標，讓台灣在世界發光。

原住民團體指，立法院於2015年底修訂《原住民基本法》，增設部落公法人條款，原民會後續訂定《部落公法人組織設置辦法草案》，經過不斷公聽，於2018年2月修訂完成，無奈原民會一再拖延實施。

原住民族權利促進會執行長Ulang-Taschkan說，原民會為何遲遲沒辦法公布《部落公法人》辦法？主要最大聲音來自於縣議員、鄉長跟代表，因為在《部落公法人》裡的第二、三項有關所謂土地利用、調查、整理都是原住民的工作項目，一旦回到部落，原本屬於鄉公所的業務將被部落架空，比方說部落的土地管理、利用、編定、國土企劃等意見，鄉公所沒有介入的空間，所以非常反對。

為此，南島社區大學發展協會結合城鄉發展組織、台灣民住民守護領域聯盟，於今年6月提出《催促實施部落公法人並回復原住民固有連署書》，在阿美族部落召開三次領袖會議，邀集到的78個部落中，約三分之二部落連署後，另於9月1日進一步結合多個民間團體，包括原住民社運團體、環保團體等，共同促請政府實施部落公法人。

(中時 )