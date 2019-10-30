民進黨立委何志偉今日接受記者電訪，回應近來前副總統呂秀蓮對於台灣政治局勢的諸多評論。何志偉說，台灣總統有四年制，以呂副總統的高度，相信也知道總統上任後，就是要努力展現政績讓人民看見。被解讀為選舉行程，也只能尊重。何志偉指出，台灣現在還有選舉，還有民主，是得來不易而且要慶幸的事情，也要好好地守護。

呂秀蓮今早接受媒體訪問表示，近日國民黨總統提名人韓國瑜被批評都在請假，但呂秀蓮說，蔡英文總統過去三年每天都在選舉，早該請假。呂秀蓮也指出，蔡政府上台後丟掉七個邦交國，結果執政黨還是繼續每天拿人民納稅錢去政策買票拚選舉。呂秀蓮也回應行政院長蘇貞昌的魔鬼說。呂秀蓮指出，我們的國家現在充滿妖魔鬼怪，明年應該用選票讓這些妖魔鬼怪都下台。

何志偉表示，總統上任後努力展現政績，但呂副總統解讀為跑選舉，對此也只能尊重。何志偉另指出，台灣現在還有選舉，還有民主，是要慶幸的事情，也要好好地守護。何志偉也回應，最近萬聖節快到了，魔鬼有可愛的，也有可怕的，要看人怎麼解讀。

何志偉說，針對當前台灣的局勢，希望可以向呂副總統傳達，大家本是同根生，希望一起努力，對於呂副總統的言論也都尊重。何志偉也向呂副總統喊話，希望未來有機會還可以繼續一起加油。

(中時 )