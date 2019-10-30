香港導演卓翔走訪全港鄉鎮的戲棚搭建，將其製為紀錄片《戲棚》。(西九文化區戲曲中心提供／王寶兒台北傳真)

戲棚與祭祀文化緊密結合。(西九文化區戲曲中心提供／王寶兒台北傳真)

武林大俠在竹林施展輕功，香港的搭棚師傅卻是在竹架中，輕巧的躍上躍下、舞繩弄結，不費一釘一瓦，漸漸搭出戲班們專屬的城堡。入圍今年金馬獎最佳紀錄片的《戲棚》，記錄這項在香港漸漸沒落的傳統搭棚技藝。導演卓翔表示，戲棚文化在香港已經超過百年，但多數人了解甚少，以為搭建戲棚僅與鬼節有關，但其實最多的是為了各式各樣的神誕。

卓翔表示，香港過去從小漁村開始發展，人民以打漁維生，求天拜地的信仰自然少不了，「拜媽祖的人就還滿多的，光是天后廟，香港就超過一百個。」為了謝神，各個村莊會特地請戲班到村裡的廟宇前表演，戲棚師傅便要搭建出一個竹棚舞台。而舞台的氣派度也正是村莊彰顯資力的好機會，在戲棚規模上便發展出各式風貌，在看戲風潮興盛的年代，更成為戲外的娛樂話題。

戲棚文化歷史悠遠，禁忌避諱也多，卓翔不敢大意，花了近一年研究整理資料，就是怕在拍攝現場犯了戲班與搭棚師傅的大忌，「有一說是鏡頭會將魂魄吸走，所以像是演員在還沒開臉、臉部還是白色顏料的時候就不能拍攝。還有演員飾演曹操、關公時，不能跟他們說話，地上的箱子也別亂坐，裡面可能有放他們的守護神。」

卓翔表示，他在兩年期間，走訪全港鄉鎮，盡力「隱形」在各式大小戲棚中，「拍攝角度盡量都低於他們的眼下，不要讓他們感到壓迫，或是被打擾工作。」這也讓《戲棚》呈現出獨特視角，像是隱身在戲棚中，隨著戲班、搭棚師傅的身影跟前跟後。卓翔透露，他所希望的便是透過這部紀錄片，讓觀眾能直接一窺戲棚面貌，所以也沒有在片中訪問任何人，讓一切都自然發生。

卓翔分享，過去交通也不方便，戲班們多以戲棚為家，一同在下戲後吃飯談天，但這幅昔日風景也隨著時代變遷，而不復以往，「拍《戲棚》的過程中，有一位八十歲的老演員，卻還是維持這個習慣，在晚上的戲棚，一個人煮飯、睡覺、看書，那個景象對我來說很有魔力，我像是在現代看到過去演員間關係緊密的樣子，旁邊的蟲鳴、眼前的演員，讓我感到印象深刻。」

執行監製鍾珍珍表示，《戲棚》是香港西九文化區戲曲中心首部出品的紀錄片，找上卓翔的合作初衷，便是為了以影像留下這項罕見技藝的身影，「戲棚文化發跡於閩南地區，早年在香港發展蓬勃，這種可以移動式的舞台非常特別，希望在未來已經沒有人搭棚的時候，《戲棚》能夠提供一個記錄，讓人知道曾經還有這項技藝存在。」

紀錄片《戲棚》將在11月10日、11月21日於in89豪華數位影院21播映， 卓翔將在11月21日的放映場次進行映後座談。

(中時 )