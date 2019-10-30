台南市是全台第一個實施零撲殺政策的城市，卻面臨「狗滿為患」問題，台南市官方統計現有2萬多隻流浪狗，兩家收容所卻僅能收容700隻狗，目前已超收到900多隻，收容所管理人力吃緊，台南市長黃偉哲在30日的議會總質詢上，承諾先向農委會爭取經費補足人力。

台南市實施流浪動物零撲殺政策以來，僅管配套措施鼓勵各單位認養，並實施絕育放養策略，但流浪犬肆虐問題越來越嚴重。

根據台南市官方資料，現有2萬多隻流浪狗，實際上卻可能更多，全市僅有灣里、善化兩處收容所，共可收容700隻流浪犬，現已超收到900多隻，超收結果導致收容所內的管理人力吃緊，造成收容所內環境、衛生品質受影響。

台南市政府對龐大的流浪狗實施絕育後放養的政策，編列經費600萬，只夠絕育3000隻流浪動物，因為執行問題，僅絕育1400隻，杯水車薪下，剩下的流浪動物仍持續生育，無法根據流浪犬增生困境。

台南市議員蔡筱薇30日在市政總質詢上關注流浪狗滿載問題，提出收容量不足該如何改善？管理人員是否充足以及絕育經費是否足夠？

台南市動保處表示，目前管理人員不足問題由志工暫時協助，官方正評估增設收容所方案，民間若有要收容流浪動物，也會評估背景與條件。

黃偉哲向議員承諾，台南市政府將向農委會申請經費，補足收容所人力與增加流浪犬貓絕育補助，並規畫設立新的動保園區，增加收容量。

(中時 )