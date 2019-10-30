澎湖東北季風起，正是玩風浪板的好時機，2019風箏浪板國際邀請賽30日起一連3天在澎湖海精彩登場，世界11個國家、57名風帆高手齊聚飆風，展現高超技藝搶第一。

澎湖海域被譽為全亞洲最適合玩風帆船及風浪板等海上運動的天堂，陸上平均風力4級、海上風力6級、最大陣風9級，每年秋冬吸引了世界各地風帆好手來朝聖。

風箏浪板是近年來正夯的海上極限運動，恰如其名是風箏結合風浪板，選手們不僅要懂風、也要懂浪，在風與浪之間巧妙的平衡；2018年青年奧運會已將風箏浪板列為正式比賽項目。

中華民國帆船協會相中風箏浪板發展潛力，第1次跨海澎湖舉辦2019風箏浪板國際邀請賽，來自加拿大、俄羅斯、英國、中國、香港、日本、澳洲、愛沙尼亞、波蘭、希臘等11國家57名選手同場較勁。

30、31日兩天在白坑沙灘海域正式競速繞標比賽，最後一天11月1日加碼最有可看性的跳高比賽項目，選手們利用風速及浪況將自己凌空迎上最高點，高度越高者獲勝。

風箏浪板世界跳高冠軍、也是上屆女子組冠軍的台灣選手侯佳玲最受矚目，歷年賽事年齡最小的15歲台灣選手莊九為更贏得最熱烈掌聲；各國好手們面對挑戰35節強勁風況浪況海域，大夥好期待摩拳擦掌躍躍欲試衝第一。

(中時 )