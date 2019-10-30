新北市政會議通過動保條例，將送議會審議。（新北市動保處提供／葉德正新北傳真）

新北市政會議30日通過《新北市動物保護自治條例》，若飼主領養或購買寵物願意參與生命教育，不僅可享免費狂犬病疫苗，還能長期享有寵物用品打折優惠，全案將送議會審理；侯友宜說，本希望規定飼主領養、購買前「應」上生命教育課，但考量可能造成民眾領養寵物都往其他外縣市跑，希望中央能夠訂定全國規範，「媽媽生孩子前都要去媽媽教室，飼養寵物也該比照辦理」。

新北過去僅有《新北市犬貓管理辦法》，並無動保自治條例，新北市農業局長李玟表示，希望透過訂定自治條例，鼓勵飼主參與生命教育，並讓寵物長照機構法制化，另補足動物用藥品管理法規範，有明確的劣藥管理機制。

新北市長侯友宜在市政會議裁示時表示，動物跟人一樣都是生命，很多媽媽生小孩前，都要去上媽媽教室，從如何把屎把尿學起，領養與購買寵物前也該學習怎麼愛護與照顧他們。

侯友宜說，本來希望自治條例要硬性規定飼主領養購買前「應」上生命教育課，但自治條例只能規範新北市，擔心大家都不在新北領養動物，才把文字修改，但他認為這是應該做的事，中央應該訂定全國統一規範，落實動保。

(中時 )