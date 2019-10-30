分析師預估 美國第3季GDP成長1.6％ 13:262019/10/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國經濟在第3季進一步趨緩，主要受到消費者支出溫和與企業投資衰退所累，促使聯準會可能再次降息以維持經濟擴張速度。 美商務部預定在美國時間30日（周三）發布第3季國內生產毛額（GDP），根據路透調查經濟學家看法，GDP年率增長預期達1.6％，增幅度低於第2季的2.0％。 分析師認為，美國第3季經濟成長雖然減速，但還不至於到達金融市場今年稍早擔憂的衰退程度。商務部GDP報告公布後幾個小時，Fed也將結束為期兩天的決策會議，外界預料Fed將再度降息。 (工商 ) #美國 #gdp #經濟 #降息 #fed 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 04:102019/10/28 焦點新聞 IMF下修波斯灣產油國經濟成長預測 08:162019/10/29 財經 歐股基金 上周唯一淨流入 04:102019/10/29 投資理財 外資買不停 台股連八周吸金 04:102019/10/29 投資理財 債券型基金 連42周吸金 04:102019/10/29 投資理財 金融次順位債漲逾15％ 穩健收益布局首選 04:102019/10/29 投資理財 黃博怡：顧立雄任內台股有望站上12682點 14:402019/10/29 財經 Q3房市「價漲量穩」 台中漲4.9％居七都之冠 18:432019/10/29 財經 民建聯公布民調 港人7成對經濟持悲觀態度 22:492019/10/29 兩岸 大陸平台經濟機遇再現 04:102019/10/30 論壇廣場 國際熱門新聞 驚爆通姦！泰王再開鍘4官員 - 國際 華為必須滾！美考慮宣布電信供應國家緊急狀態 - 國際 52歲好萊塢影后 不老秘密靠這廉價保養品 - 國際 才被讚忠貞 泰超美貴妃一夜成棄婦 - 國際 恐怖情人！女友狂叫他去死 男大生自殺亡 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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