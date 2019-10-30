路透報導，美國經濟在第3季進一步趨緩，主要受到消費者支出溫和與企業投資衰退所累，促使聯準會可能再次降息以維持經濟擴張速度。

美商務部預定在美國時間30日（周三）發布第3季國內生產毛額（GDP），根據路透調查經濟學家看法，GDP年率增長預期達1.6％，增幅度低於第2季的2.0％。

分析師認為，美國第3季經濟成長雖然減速，但還不至於到達金融市場今年稍早擔憂的衰退程度。商務部GDP報告公布後幾個小時，Fed也將結束為期兩天的決策會議，外界預料Fed將再度降息。

(工商 )