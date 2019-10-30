針對昨（29）日民進黨團以強行表決方式，將「民主送終條例」相關提案付委完成一讀，親民黨團今（30）日提出強烈譴責。

親民黨團提到，不論是九月份陸委會、海基會多次與台商會談時，請台商「放心、放心、再放心」，以及民進黨團幹部公開或私下多次表達「不急推」中共代理人法案，均讓外界認為民進黨準備暫緩推動修法。未料一個月後，為刺激選舉可以隨意撕毀承諾，讓上百萬在大陸工作的台商，再度開始心生恐懼。

親民黨團表示，未來只要「民主送終條例」相關法案有任何推動進展，暴露民進黨又想挾多數暴力，強推法案的企圖，在野黨也沒有配合演出的必要，親民黨團將立即退出所有朝野協商。

親民黨團強調，在今年七月份立法院臨時會中，民進黨已修正包括「國安法」、「國家機密保護法」及「刑法」，不但將大陸、港澳地區納入洩密罪及外患罪的範圍之內，更加重相關罰則。因此，法律已對維護國家安全相關問題有所規範，只要有任何人有損及中華民國國家利益的行為，我們都會強力要求國安單位嚴格查辦。

親民黨團再次強調，早在七月份，親民黨就已經公開提醒民進黨政府，「中共代理人法」修法其實就是一套「民主送終條例」。因為只要政府懷疑為中共代理人者，就可以通知到場說明，請問這對於人權有何保障？影響最嚴重者，莫過於在大陸工作的上百萬台商，他們在當地討生活，難免與對岸人士打交道，一旦該法三讀通過，台商豈不心生恐懼，人人自危？！

親民黨團說，他們一貫站在國家利益至上的角度來看待任何法案，當民進黨推出「新式戰機採購特別條例」時，站在強化國防安全的角度上，親民黨全力配合立法，當民進黨修正「國安法」、「國家機密保護法」及「刑法」時，親民黨也未杯葛。

唯獨「民主送終條例」的修法，攸關台灣人民的自由人權與民主法治，親民黨團說，沒有絲毫退讓的空間。因此，只要「民主送終條例」相關法案再有任何推動進展，即暴露民進黨又想挾多數暴力，強行推動法案的企圖，身為在野黨，在比人頭比輸的情況下，更沒有配合演出的必要，親民黨團將立即退出所有各項法案的朝野協商，以表達對該法案的強烈不滿。

(工商 )