未來事件交易所以期貨方式預測大選選情，近期蔡英文總統及高雄市長韓國瑜民調已經拉近至近乎五五波，根據未來事件交易所2020總統大選預測市場，截至昨天的平均交易價格，蔡英文以$51.24領先國民黨總統參選人韓國瑜的$49.0，韓國瑜急起直追，雙方差距只剩下$2.24。未來事件交易所認為補助交換生政見有正面效果。

未來事件交易所分析，蔡英文預測市場價格呈現先領先再縮小，因韓國瑜近來提青年政策，雖然受到外界批評，但多少仍有加分。且韓國瑜過去一周的預測市場價格也穩定維持在$48以上，甚至最高到過$49.59。

未來事件交易所指出，25日韓國瑜提出補助交換學生出國的政見後，雖有批評，但預測市場價格回升。另外根據媒體28日發布的民調顯示，韓國瑜在20到39歲的支持度為26.8％，較上周上升了12％，顯示韓國瑜的補助交換生議題，事實上對於選情有正面影響。

未來事件交易所表示，以同一媒體所發布的民調數字來觀察，本周民調顯示，蔡英文以40％領先韓國瑜的27.8％，不表態率高達32.2％，但韓國瑜的支持度較上周上升5.5％，未表態的選民意向使總統大選的結果更難預測，民調數據與預測市場價格走勢均呈現蔡英文領先，但變數仍大的局面。

未來事件交易所認為，從預測市場價格走勢觀察，24日蔡英文的價格來到近一周最高的$54.09，同日，韓國瑜的價格則跌至近一周最低的$48.05，可能與韓國瑜拋出故宮館藏一次展後，23日遭政論節目主持人謝震武在節目上痛批後，被廣泛報導與影片瘋傳有關。

(中時 )