準備服役！ 陸002艦傳要刷舷號 13:262019/10/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大連造船廠工人24日在解放軍第一艘自製航母船舷刷出白色「1」字後，隨即塗去，疑似準備為002艦刷上舷號。（文匯網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍第一艘自製航母從15－20日完成第8次海試後，返回大連造船廠，再度傳出即將服役的消息。 據《文匯》網29日報導，23日下午有駁船接近航母艦首附近，疑似展開刷舷號前的各項準備。而身著白色制服的解放軍海軍官兵24日上午在甲板列隊，展開受閱演練。當天船廠工人在船舷刷出白色「1」字後隨即塗去，沒有有新動作。直到29日下午，002艦仍未正式塗刷舷號。 (中時電子報) #舷號 也許您會感興趣 推薦閱讀 嬤死3天火化前竟眨眼 下秒超展開 14:402019/10/26 搜奇 賴清德明起展開輔選行程 15:552019/10/26 政治 台中樂居金獎「惠宇上晴社區」拔頭籌，展開10年傳承旅程 23:082019/10/26 生活 遭美列實體清單 華為：已做好長期準備 04:092019/10/27 全球財經 鎧勝-KY 展開落後補漲 04:092019/10/27 證券．權證 雙題材通吃 遠百股價登高 04:102019/10/28 證券．權證 電信機房誘騙假投資 準備斧頭髓時砸電腦滅證 16:232019/10/28 社會 遭質疑切割恩師謝忻曝私下對話...胡瓜為這「準備換徒弟」 08:132019/10/29 娛樂 分享愛與關懷 憂鬱症講座音樂會下周展開 19:372019/10/29 生活 陸5軍艦 穿宮古、對馬海峽 04:092019/10/30 焦點新聞 軍事熱門新聞 提前大降價！1架F-35不到24億 - 空軍 「萬鈞車隊」雲豹甲車裝備失蹤 嚴德發：不影響總統維安 - 軍事 10天內2空難 凸顯中共空軍問題 - 軍事 1兆進帳！ 洛馬將獲最大F35合約 - 軍事 陸軍新一代戰力 黑鷹直升機全戰備成軍 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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