解放軍第一艘自製航母從15－20日完成第8次海試後，返回大連造船廠，再度傳出即將服役的消息。

據《文匯》網29日報導，23日下午有駁船接近航母艦首附近，疑似展開刷舷號前的各項準備。而身著白色制服的解放軍海軍官兵24日上午在甲板列隊，展開受閱演練。當天船廠工人在船舷刷出白色「1」字後隨即塗去，沒有有新動作。直到29日下午，002艦仍未正式塗刷舷號。

(中時電子報)