高雄民間舉辦「防災工作坊」，提供民眾防災應變知識及訓練。（主辦單位提供）

水火無情「防災」比救災重要。然而，許多求生自救技能簡單易學，並非想像中的困難。廣騰國際有限公司抱著取之社會用之社會為主軸，盼能加強公民火災危機意識，11月16日將與戶外探險專業團隊「藍波山野技能工作社」合作，於高雄市建國路高雄中學對面，舉辦「防災領域學習工作坊」。

舉凡城市防災基礎概念、火場逃生技巧、簡易實用繩結、延繩攀登技巧、簡易傷患搬運實作等，6小時專業課程，內容實用且豐富，凡報名參加完成培訓課程者，均可獲得「神秘小禮物」，還可參加現場抽獎。

曾於海軍陸戰隊特勤隊及兩棲蛙人部隊擔任山域戰技教官，救人無數的廣騰國際有限公司執行長宋德威表示，台灣《一指帶路Easy Leader》為操作簡單的高端滅火器商品，在防災領域營造對於城市及山野火災防範有多項實際操作測試。

宋德威指出，能將「防災課程」規劃成工作坊，讓民眾樂活假期，學以致用，還能抽千元大獎；畢竟「不學不會怎麼樣，學過真的不一樣」；未來廣騰國際在防災營運與市場拓展將繼續推動相關課程。

課程內容實用，最後精心設計一場學科與術科測驗，凡70分以上通過者，均可領取「工作坊合格證書」一份。

課程為11月16日上午9點至下午4點，地點在固興大飯店，報名費：新台幣250元。參加對象：不分國內外，凡年滿18歲以上之民眾均可報名。活動洽詢專線宋執行長Line ID：stw0629

(中時 )