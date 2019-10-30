陳孝萱2005年與製作人詹仁雄結婚，兩人婚後育有一子「鐵弟」，不過這段婚姻僅維持2年宣告結束。據《鏡週刊》報導，她身邊護花使者出現，對象是知名「丸角自轉生活咖啡」及「丸角後院」的老闆柳建名，該男還被指先前傳過有「老婆」又有「女友」，感情成謎。

陳孝萱稍早認愛，表示「希望大家可以祝福」，她已確認過男方目前是單身，強調和他就是正常男女朋友交往，男方也經過「鐵弟」認證。柳建名也親上火線澄清，表示自己已離婚2年半，也有2個兒子，和陳孝萱透過朋友介紹認識半年多，和陳孝萱兒子「鐵弟」也有互動過。

他說交往前有跟陳孝萱講清楚自己單身，「我們在沒任何婚姻下交往的，周刊沒問就寫，對她也不好」。問他眼中的陳孝萱，他說「她人很好、很客氣，溫柔體貼，很好的女人」，被媒體拍到，他有點不習慣，覺得「這也不是大事，只是因為陳孝萱是藝人」，和陳孝萱有意再走入婚姻？他給出很妙答案：「看她。」

(中時 )