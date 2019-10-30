正在桃園棒球場集訓的2019年世界12強棒球賽中華隊，預訂今（30）日下午練球結束後，隨即南下台中，不料傳出文化大學20歲投手劉致榮手傷退隊，缺額由台灣電力成棒隊王宗豪遞補。

劉致榮在日前亞洲棒球錦標賽一戰成名，救援出賽飆出157公里火球，技壓日本打者而力助中華隊拿下冠軍，劉致榮也獲得大會MVP殊榮，而且隨後與美職波士頓紅襪隊以75萬美元締約。

對於劉致榮退隊一事，中華隊總教練洪一中指出，劉致榮在練球後因為右手感到不適，昨天帶去醫院進行檢查，確定因傷退出中華隊。

(中時電子報)