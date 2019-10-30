林口世大運選手村社會住宅住戶自去年11月1日入住以來，已有1665戶住戶，但1％約16戶長期欠租情形，以優先戶比例較高，住都中心表示，有4戶住戶因長期欠租，經提供相關就業協助後仍未繳，已經催告程序終止租約，現4戶已搬離。

對於外界質疑優先戶可能是弱勢貧戶，趕走貧戶外界觀感恐不佳，住都中心則說，這樣的說法並不公平，這4戶的身分基於保密理由不便多談，但其中有人是從來未繳租金，或者是斷斷續續的繳。

而且在終止租約前，還經過服務中心同仁提供相關協助，連結社福資訊甚至就業機會，仍持續欠租，中心才依照《住戶管理規則》相關規定進行催告並終止租約，讓這4個戶住戶搬離。

住都中心表示，當住戶欠繳租金時，各服務中心會先電話聯絡住戶提醒繳款期限，租金持續遲繳時，服務中心的社工秘書及訪視員也會關心住戶是否需要協助，提供社會福利救助、包租代管等相關資訊，並提醒住戶違反管理規則會影響到未來承租社宅的權益。

倘若不得已執行催告程序並終止租約，要求住戶搬遷時，本中心也會會同相關單位到場協助處理，如針對優先戶住戶，會同時通報社福單位，給予適當協助或安置，讓優先戶住戶能另外找到適合的住所居住。

國家住都中心呼籲，按時繳交租金才以維護承租權益，違反管理規則恐影響繼續承租權利，對於少數積欠租金並惡意破壞室內設施設備的住戶，相關費用也將依照法律程序處理。

(中時 )