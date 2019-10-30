經濟艙也能享用國泰航空獨有的手工淡啤酒。圖：國泰航空

國泰航空再度推出深受乘客歡迎的Betsy Beer！這款手工啤酒以更出眾口味和全新裝潢面世，於國泰長途航班所有客艙款待乘客。國泰是次再度獨家推出於香港本地釀製的Betsy Beer，是我們致力提升乘客體驗、履行優質產品及服務承諾的一環，務求令顧客於旅程各階段均喜出望外。

國泰於2017年2月首次於往來香港及英國航班的頭等及商務客艙推出手工淡啤酒，並以國泰航空首架投入服務、於40及50年代運作區內航線的DC-3型號客機「Betsy」命名，當時已備受乘客讚賞。

全新獨特面貌的Betsy Beer現已於所有長途航班供應。此外，乘客登機前到訪香港國際機場任何國泰貴賓室，亦可品嘗芳醇滋味更勝從前的Betsy Beer。

國泰航空與香港釀酒公司Gweilo Beer攜手合作，特別釀製出具幽香柑桔味道的手工淡啤酒。全新Betsy Beer延續上一代手工啤酒的精粹，以未經烤焗優質麥芽為主要基底，加入稍微烤焗的麥芽以帶出甘甜麥香，微微散發麵包、餅乾和太妃糖的韻味。烹煮過程更加入本地採購的香橙皮，來提升香醇滋味，然後，再加入Gweilo Beer自家酵母發酵，並混和柑橘和橙香的啤酒花，令香氣和味道層次更豐富。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示：「Betsy Beer在兩年多之前推出後，深受乘客歡迎，我們非常高興再次推出在香港精心釀製的手工啤酒。

「Betsy Beer滿載國泰航空的特色，亦蘊含香港製造的風味。不論是手工啤酒的入門新手抑或狂熱愛好者，都可以在我們的航班上盡情品嚐Betsy Beer的獨特味道，並且巧妙配合機上供應的多元化菜式，締造國泰機上餐膳的豐富體驗。」

國泰持續不斷強化各項顧客體驗，其中餐飲為主力發展項目。繼今年一月推出「香港風味」之後，亦即將公佈提升經濟艙餐膳的新合作項目。

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(工商 )