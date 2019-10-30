據路透引述市場研究公司Canalys報告指出，第3季大陸智慧型手機市場較上年同期萎縮3%，總體出貨量為9780萬部，但受到美國實施制裁後的大陸國內消費者的支持，華為第3季出貨4150萬部、成長66%，整體於大陸市占率上升至42%，為其在市場主導地位進一步增強。

再反觀蘋果手機表現，Canalys移動業務副總裁Nicole Peng表示，蘋果第3季營收表現是5年來在大陸最疲弱的一季。

(旺報 )