陸智慧手機市占率 華為Q3升至42% 13:522019/10/30 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據路透引述市場研究公司Canalys報告指出，第3季大陸智慧型手機市場較上年同期萎縮3%，總體出貨量為9780萬部，但受到美國實施制裁後的大陸國內消費者的支持，華為第3季出貨4150萬部、成長66%，整體於大陸市占率上升至42%，為其在市場主導地位進一步增強。 再反觀蘋果手機表現，Canalys移動業務副總裁Nicole Peng表示，蘋果第3季營收表現是5年來在大陸最疲弱的一季。 (旺報 ) #大陸 #市場 #手機 #蘋果 #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 買手機要小心Q3單季假手機數量過萬 主流品牌受害最深 00:012019/10/27 科技 陸景氣走向 Q4是關鍵 04:102019/10/28 焦點新聞 兩岸恢復對話符合美國利益 04:102019/10/28 論壇廣場 新興市場債 可逢低加碼 04:102019/10/28 投資理財 外資對台股持股總市值 飆14.25兆元新高 13:212019/10/28 財經 百億大亨周焯華甜吻正宮復合 混血小三神隱沒吭聲 15:122019/10/28 娛樂 大陸流汗經濟發燒 投資潛力受關注 04:102019/10/29 全球財經 興富發：六都生活圈住宅市場 將朝向「六化」趨勢 15:382019/10/29 財經 證交所預估明年台股日均值1,200億元 17:592019/10/29 財經 《半導體》Switch遊戲「陸」順暢，旺宏欣喜 11:592019/10/30 財經 兩岸熱門新聞 國台辦未正面回應小英五月天演唱會：兩岸文化交流態度未變 - 兩岸 大陸與12國就邊界問題達共識 不包括這2國 - 兩岸 ECFA明年停？ 國台辦未正面回應 - 兩岸 陸5軍艦 穿宮古、對馬海峽 - 焦點新聞 - 旺報 大陸如何深化醫療衛生體制改革 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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