新竹市議會議長許修睿就任國民黨市黨部主委，希望新竹鄉親用選票下架民進黨，讓國民黨重返執政。（羅浚濱攝）

新竹市議會議長許修睿30日就任國民黨市黨部主委，抨擊民進黨是割喉割到斷的惡質化政黨，希望新竹鄉親明年1月11日的總統與立委選舉，用選票下架民進黨，保衛中華民國，讓國民黨重返執政，基層黨員擠爆會場，高喊「韓國瑜凍蒜！」

許修睿感謝國民黨同志與志工說，疾風知勁草，板蕩識忠臣，在市黨部財產被查封，從中央到地方黨部都要自籌薪水的艱困時刻，大家願意來到這裡一起過苦日子，就是願意團結在黨的身邊，繼續奮鬥。

許修睿說，民進黨治國無方，最會選舉，為了勝選可以一手皮鞭、一手胡蘿蔔，很多媒體與名嘴因此屈服了，打開電視隨時都是罵韓國瑜，韓國瑜被扭曲成這樣，卻仍贏得民心，從南到北所到之處被萬民擁戴，這就是人氣。

對比「選舉特別優秀」的民進黨，許修睿說，「拚經濟」是國民黨的強項，只有國民黨執政「台灣才安全、人民有錢」。

許修睿強調接任主委最重要的任務，是要送韓國瑜進總統府、立法院要過半，所以大家一定要支持推派出來的立委參選人鄭正鈐，政黨票一定要支持國民黨，讓國民黨重返榮耀。

出席茶會的有前立委張蔡美、前市長童勝男與許明財、中常委呂學樟、黃國新主委趙建爍，藍營議員、里長、社團人士約300多人，高喊「韓國瑜凍蒜！」展現藍軍團結，重返執政的決心。

(中時 )