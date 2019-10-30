民進黨主席卓榮泰今接受電台專訪提到，台北市長柯文哲的行為模式是「他知道怎麼做的事情就不海選，他不會做的事情就去海選」，遭柯反譏民進黨「分贓分得平的時候就不海選，分贓分不平才海選」。卓下午出席中常會前受訪表示，對這種毫無邏輯的題目，沒辦法用正常的話回答。

此外，卓榮泰上午接受電台訪問提到，若國會未過半，他會辭職負責。卓榮泰今在中常會前受訪表示，當然這是他的決心跟意志 沒有過半的民主國會，他沒辦法跟國人交代，也對不起當選的委員，他設下這樣的目標，也是他的責任。

至於不分區名單，他說，上週才第一次開完不分區委員會，現在聽到有特別的人選，都是不負責任的，沒有針對個人做討論，往後密集開會才會一步一步進入具體的人選跟排序。

被問到社民黨的范雲有無納入不分區名單，名單內會不會有新面孔？他說，還沒有提到個人哪一位在什麼名單或排序，沒有個人可以回答。

(中時 )