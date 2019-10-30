This dude @ABREG_1 really carried the bat to 1st base.



Legend. pic.twitter.com/TQqhfSVjUq — Cut4 (@Cut4) October 30, 2019

中職中信兄弟退休球星彭政閔有時會拎著球棒跑壘，這個被不少球迷覺得「可愛」的動作，今天竟然在世界大賽出現兩次，由太空人布瑞格曼（Alex Bregman）與國民索托（Juan Soto）用來互別苗頭。賽後布瑞格曼為自己的舉動道歉，連太空人教頭辛屈（AJ Hinch）也罵了子弟兵。

「是的，他（布瑞格曼）不應該帶著球棒通過一壘，」辛屈說：「同樣的，索托也不應該拿著球棒跑向一壘。」

「恰恰」彭政閔的習慣，跟今天兩位強打的用意完全不同。恰恰曾解釋，這是小時候教練提醒他，揮棒後不要把球棒留在三壘側，影響隊友回壘，但他習慣拿久一點才放掉，反倒成了個人特色。

然而類似的動作，如果出現於揮出全壘打之後，在美職可就是種挑釁行為了！布瑞格曼1局下從史崔斯柏格（Stephen Strasburg）敲出左外野全壘打後，不但先目送球兒出牆，還拎著球棒跑壘，原本他想把球棒交給一壘指導員凱利（Don Kelly），但後者完全沒預料到，等過了一壘才把球棒扔在地上。

布瑞格曼跑過了一壘，才把球棒扔在地上。（美聯社）

不但拎著球棒，還跑過了一壘，就連自家教頭辛屈也說布瑞格曼踩到紅線。後來索托有樣學樣，始作俑者布瑞格曼賽後則認錯說：「對不起，我沒控制好自己的情緒，很抱歉做出這樣的舉動。」

布瑞格曼在季後賽已經炮轟過8個入選過明星賽的強投，這轟也是他今年季後賽第4轟與生涯第10轟，但拎著球棒跑壘示威的動作，也激起了國民的士氣，最後被對手逆轉落敗，就結果而言實在得不償失。

(中時電子報)