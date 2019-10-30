魏如萱（waa）睽違3年將於11月20日推出個人第六張創作專輯《藏著並不等於遺忘》，她自述從創作歌手、演員、電台DJ，到現在成為新手媽媽，在多重身分的考驗下，「真的當了媽咪之後，才知道生活完全被小孩佔據。」看似混亂失序的新生活，也有過害怕無法再創作的焦慮，原來這些「恐慌」是來自於「愛」。waa表示少了和自己獨處寫歌的時間，睡眠變短了卻規律了，但想起還能夠唱歌創作的魏如萱依舊興奮。

魏如萱新專輯《藏著並不等於遺忘》封面照首度與「視覺藝術家」登曼波合作。（好多音樂提供）

魏如萱2016年發行《末路狂花》創作專輯後，事隔3年升格母親，讓大剌剌的她驚呼：「什麼？（距離上次發片）已經三年了？！」經歷新手媽媽的狂喜和勞累，「現在每天早上六點就起床照顧小貝比。」相較唱片圈通常午後開始排通告，她作息隨愛子改變，還跟宣傳同事說「現在可以一早排通告囉」，她也希望所有工作可以在黃昏收工，讓她可以在電台上班前還是留下空檔回家陪小孩。

魏如萱睽違3年將於11月20日推出個人第六張創作專輯《藏著並不等於遺忘》。（好多音樂提供）

新專輯《藏著並不等於遺忘》專輯封面，特別與「視覺藝術家」登曼波首度合作，登曼波大師風格怪奇，waa也首度在封面拍攝中挑戰素顏極限，未上眼妝、沒畫眉毛的清麗模樣令人驚豔。登曼波也讓魏如萱隱身於潑灑各色顏料的透明壓克力屏幕後，拍攝下多幅現代藝術感的特寫，營造出繼寫實又魔幻、似油畫又是肖像的封面照，waa也相當喜歡，她並力邀好友三金平面設計師方序中操刀專輯設計。新歌〈恐慌症〉10月30日起一連三天在HitFM首播。魏如萱waa wei《藏著並不等於遺忘》音樂會12/21 （六） 在Legacy台中、明年1/18 （六）在 Legacy台北，門票將於11/1 （五）中午12點在北中同步開賣。

(中時 )