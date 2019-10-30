大批支持者搖旗高喊凍蒜。（許哲瑗攝）

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今展開新北市立委輔選行程，首站來到永和保福宮參拜。（許哲瑗攝）

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今展開新北市立委輔選行程，首站來到永和保福宮參拜。（許哲瑗攝）

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今展開新北市立委輔選行程，首站來到永和保福宮參拜，為立委林德福拉票站台，一下車受到熱情民眾夾道歡迎，搖旗高喊凍蒜，把現場擠得水洩不通，展現李佳芬的高人氣，她致詞時表示，永和雖小、但很精緻，未來潛力無窮，希望大家力挺林德福，選出好的民代作為依靠。

李佳芬說，當年嫁到新北後、成為新北市媳婦非常光榮，尤其永和是著名的文教聖地，不僅資源豐富，進步程度跟台北市沒兩樣，林德福曾連任2屆永和市長，施政滿意度名列前茅，他的努力有目共睹，林德福的兒子也多次協助韓國瑜競選事宜，今由她代夫出征替林德福站台，希望在地鄉親好好愛惜人才。

李佳芬話鋒一轉說，她最近也和韓國瑜提及，孩子應該要有國際觀，應該要提供每個孩子在高中、大學都有一段出國讀書的機會，才能展開眼，多交朋友，增加適應能力。

前台北縣長周錫瑋、新北市黨部主委李乾龍、新北市議會副議長陳鴻源及多位市議員都到場力挺，李佳芬一下車就被大批支持群眾包圍，高舉國旗齊喊凍蒜，搶著和李佳芬合照簽名，短短20公尺的路程，李佳芬花了近10分鐘才抵達宮廟，展現高人氣。

(中時 )