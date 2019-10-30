國民黨總統參選人韓國瑜，日前在參訪行程中痛批民進黨遠離人心、拿不出執政成績，只會用「顧主權」騙選票，將之比喻為清朝有人嫖妓被抓，遭問犯罪動機卻推託要多生子反清復明，「嫖妓說」引發資深主播張雅琴不滿，爆氣回酸韓國瑜一天到晚說嫖妓、玩女人「你到底是多想那個SEX啊！」，而這番批韓言論，引爆張雅琴「師徒決裂」，讓曾是她學生的資深媒體人兼名嘴羅友志在直播中開噴。

名嘴羅友志昨在臉書開直播，自曝他當年就讀政大廣電系時，大三的「電視新聞實務」課程，老師就是張雅琴，兩人是師生關係，也透露當年張雅琴告訴學生，身為記者、主播，寫的新聞日後會影響他人，因此「寫新聞要對自己負責」，而他之後擔任記者20多年，一直都把這番話牢記在心中。

而對於張雅琴近日在節目上指責韓國瑜的「嫖妓說」論點，羅友志直言非常不能認同，在直播中表示要將「記者要對自己寫的新聞負責」這句話還給老師，並希望「新聞的張雅琴」能回來，更苦惱質疑張雅琴是否礙於收視壓力或其他考量，才會報導、發表如此偏頗的新聞評論。

對於羅友志的「師生決裂」回嗆，張雅琴向《自由時報》澄清，自己絕非因為收視率，「張雅琴的新聞是用錢買不到」，強調自己曾做過收視長期第一的節目，但也在財經台收視墊底，而她向來就是做「張雅琴」如今只是韓國瑜既然要選總統，就不要迴避任何外界的疑問，也別把外界的檢驗當抹黑。

(中時電子報)