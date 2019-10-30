為了支持禁塑條款，麥當勞從4月起，便推動「冷飲直接喝」的計畫。今日更進一步的宣布，從11/6起麥當勞歡樂送與得來速服務也要加入「冷飲直接喝」的行列，將不再主動提供吸管，也希望消費者們能夠支持此活動，並一起用行動來愛地球。

身為速食世界龍頭的麥當勞，在世界上100多個國家，有近3萬6千家店。根據台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示，從開始實施「冷飲直接喝」的計畫後，今年7至9月，麥當勞的吸管用量比去年同時間減少75%以上，代表這半年多來，消費者的環保意識越來越高。

自從推行冷飲直接喝之後，麥當勞也更換了冷飲杯蓋的設計，相較於過去舊杯蓋加吸管，新的冷飲杯蓋減少了3%到16%的塑膠使用量，更減少吸管廢棄物的產生。經半年推廣後，消費者的支持度已達90%，不少消費者甚至養成了直接喝或自備吸管的習慣，會主動表示不需要吸管。從11/6起麥當勞歡樂送與得來速服務也要加入「冷飲直接喝」的行列，希望消費者能一同響應支持環保。

但是麥當勞也強調，倘若消費者仍有吸管的需求，可於得來速窗口索取或是網路訂餐時備註說明，麥當勞將提供備用的紙吸管。此外，台灣麥當勞也表示，除了紙吸管外，從十月開始，部分漢堡，像是勁辣雞腿堡、嫩煎鷄腿堡與千島黃金蝦堡等的紙盒也改為四合一包裝紙，以減少包材。相較於原本的紙盒，預計能減少81%的紙漿使用量。

(中時電子報)