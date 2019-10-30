大政治大爆卦-無色覺醒》賭盤讓票不符民調 綠又推給阿共仔陰謀？ 14:102019/10/30 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然民調顯示韓國瑜民調仍顯頹勢，可是民間總統大選的賭盤卻顯示現任總統蔡英文的讓票數並沒有民調所顯示的優勢，顯然隱性支持韓國瑜的選民大有人在。 對此，民進黨還是照搬那一套，都是對岸中資大買韓國瑜，想藉此操弄台灣大選。難道民進黨的絕招就只能推給阿共仔陰謀嗎? 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》庶民新竹接力 遍地挺韓大聲講 14:142019/10/26 政治 《大政治大爆卦─無色覺醒》綠色執政跳票保證？扭轉低薪、電費不漲…如今聽來像笑話？ 14:162019/10/27 政治 韓營談媒體民調 何庭歡：顯示韓真正苦民所苦 12:252019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 日媒民調顯示 逾8成贊成女性出任天皇 18:102019/10/28 國際 中日聯合民調顯示中國人對日本印象大改觀 20:272019/10/28 國際 何庭歡看民調 顯示韓苦民所苦 04:102019/10/29 政治要聞 醫師驚爆：韓民調和民意呈巨大差距之因 13:212019/10/29 政治 警方全國總動員查緝賭博 查獲詐騙集團還兼營組頭 18:012019/10/29 社會 中華隊搶進東奧 20億賭盤啟動 08:012019/10/30 體育 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓蔡差距出現驚人變化！ - 政治 狂！庶民王奶奶神預測蔡英文民調 - 政治 他3字預測總統辯論韓國瑜下場...遭網狂吐槽！ - 政治 隻身挺進韓黑區 高鈞鈞一句話讓人臉紅 - 政治 行文高市府被外洩 葉匡時：議員緊張什麼？ - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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