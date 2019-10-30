雖然民調顯示韓國瑜民調仍顯頹勢，可是民間總統大選的賭盤卻顯示現任總統蔡英文的讓票數並沒有民調所顯示的優勢，顯然隱性支持韓國瑜的選民大有人在。

對此，民進黨還是照搬那一套，都是對岸中資大買韓國瑜，想藉此操弄台灣大選。難道民進黨的絕招就只能推給阿共仔陰謀嗎?

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(中時電子報)