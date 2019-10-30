劉佳樂（化名），是中國現在火燙的名詞，他一個人可以輕鬆破解程式，進入暗網，自創可以查詢到國內公民個資的程式。在他資料庫中，有著1億以上的精準個資，不只是警察努力查緝的對象，更是國際犯罪集團覬覦的目標，他，才18歲。

據《中國青年報》採訪報導，劉佳樂來自廣州，父親是數學老師，國小就已對國中數學瞭若指掌，和一般青少年不同的是，他不喜歡戶外活動，而是回家上網。他對網路癡迷，甚至喜歡找尋各商業網頁大站的漏洞，諸如騰訊、百度、阿里巴巴等網站，他都能找到網路上的缺失，進而通知公司行號換取報酬。雖然只有微薄的200至1000元人民幣，但他從中找到快感，網際網路帶給他的成就感，是無法用錢來比擬的。

在他14歲時，無意間知道了「暗網」的存在，上面無奇不有。劉佳樂說「賣什麼的都有，恐怖色情影片，各種詳細的個人訊息」。其中，個人訊息更包括名下房產、銀行卡、戶籍，以及手機訊息和定位等等，這讓他看到了另外一個世界。於是，在他的「實驗精神」下，他促成了幾宗個資的買賣，他利用他優異的程式能力，開始作為網路黑市交易的中間人。

在他的「實驗精神」下，他促成了幾宗個資的買賣，他利用他優異的程式能力，開始作為網路黑市交易的中間人。（示意圖／shutterstock）

在劉佳樂初試啼聲後，他更精進了自己的能力，除了能夠找到網路上的個資外，他更編寫了一套程式，集中了超過上億條個人訊息資訊。不僅如此，他還自助編寫「訊息查詢」機器人，將他精心歸檔的資料庫以包月查詢的形式並經由微信、QQ、Telegram等軟體，開始向外界兜售。並且透過連接VPN翻牆到境外，以比特幣作為交易貨幣進行買賣。犯罪時間長達兩個月，共計獲利約2萬元。

劉佳樂表示，「別人從上億條訊息中找一條具體訊息可能需要十幾分鐘，而通過我這個數據庫只需要0.2秒」。

劉佳樂表示，「別人從上億條信息中找一條具體信息可能需要十幾分鐘，而通過我這個數據庫只需要0.2秒」。（示意圖／shuttersatock）

他曾想建立一個強大的「個資數據帝國」，然而，他的美夢終將化為泡影。2018年9月，無錫市惠山區警方接到網友舉報，有人嘗試在網路上販賣個資。今年8月劉佳樂正式被逮捕，適逢高考落榜的他，迎接他的，是看守所人生。

無錫惠山區人民檢察院承辦檢察官徐靜超表示，劉佳樂案數據總量龐大，非法獲取公民個人訊息精準，危害到公民個人訊息安全甚至是國家數據訊息安全，現已上訴至法院。不過犯罪嫌疑人在犯罪時尚未成年，即使現在已成年，仍屬於未成年人犯罪，應當依法從輕或減輕處罰。

在看守所裡，劉佳樂回想起他其實沒什麼朋友，只有一些從未謀面的網友。他表示一直很渴望參加奪旗賽，一種網路資訊技術安全人員的比賽，未來也想就讀類似電子計算機學的大學科系。然而現在他只能坐在看守所裡，沒有網路、沒有朋友，他低著頭說「或許我還是作個普通人吧」。

(中時電子報)