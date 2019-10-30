高鐵公司九月一日宣布雲林增班，結果3小站同時小增七班，與縣民預期1小時2班落空，縣長張麗善近日將再對高鐵公司強烈表達半小時1班的需求。縣府表示，高鐵延伸至屏東的效益不明，但雲林增班是絕對有效果的。

雲林高鐵站目前每小時1班車，只有少數尖峰時段才兩班車，乘客差1分鐘就等1小時的窘境無解，不少人仍要搭台鐵區間車到台中高鐵轉乘。

縣長張麗善5月間向交通部長林佳龍請求雲林站增班，但7月1日高鐵改點，苗栗、彰化、雲林每周同時小增7班，幫助不大。縣府本周將邀集鐵道局、高鐵公司協商，強烈表達縣民需求。

縣府表示，雲林縣2016年運量203萬5200多人次、2017年250萬9100人次、2018年257萬1600人次，嘉義站則248萬2700人次、265萬4700人次、281萬5009人次，雲林站的班次是嘉義站一半而已。

雲林縣也比同時通車的彰化站這3年來52萬多、63萬多、67萬多人次；苗栗站60萬多、73萬多、84萬多人次高出許多。

工務處指出，觀察高鐵班表可發現雲林站半時一班是做得到的，盼未來每小時的17分、41分都定有南下班次，每小時的12分、31分都有北上班次。

台中高鐵站每15分鐘一班，搭台鐵從斗六站接駁到烏日站需65分鐘、開車約45分鐘；縣府表示，也將與台鐵公司協商加開斗六與台中直達的區間車，把車程縮短到50分鐘。

(中時 )