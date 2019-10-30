港區藝術中心古色古香，在這裡品茶堪稱人生一大享受。（陳淑娥攝）

2019清風茶宴－茶香綻百藝活動，將有司茶人獻茶。（陳淑娥攝）

2019清風茶宴－茶香綻百藝11月9日將在港區藝術中心登場，特色茶席有武林湯、四君茶、傳八藝、國際茶席、大師講座與大師陶市集、拉花搖茶創意市集，以及無我茶會免費體驗活動等，歡迎民眾共襄盛舉。

茶會活動30日辦理宣傳記者會，台中市府文化局副局長施純福、港區藝術中心主任徐佩鈴、港區文化藝術基金會董事長陳大松、中華茶聯促進會台中會長蔡玉釵、中華方圓茶文化學會理事長劉依萍、台中市陶藝文化協會理事長陳維銓、台灣美術文化交流協會理事長楊志文、中華心香雅集香道學會理事長吳承澔、京華樂坊團長 張雅櫻、璞聚舞樂團團長蘇芷瑩、爵士人樂團周維瑩等人均出席。

施純福表示，清風茶宴今年已辦理第6屆，除了有國際品茗、功夫茶、茶講座外，還有3場音樂演出，活動從午間到晚上，在景緻的港區藝術中心品好茗佐音樂看舞蹈，堪稱人生的一大享受。

徐佩鈴指出，茶的藝術由茶人透過茶席及茶湯與品茗者對話，茶席的境景與茶道功夫會映染在茶湯的色、香、味，難得立冬時令，集眾茶人暖開茶席，以不侷不框不限之創意佈席道茶，展點百草芬香茶席間，藍天席坐飄茶香，藝遊清風茶宴。

茶會將於11月9日登場，從午後至夜間可感受不同光景的氛圍，午場由京華樂坊＆璞聚舞樂團的古典樂舞縈繞茶席間，夜間由爵士人樂團用藍調的文雅流行光譜滑入茶席間，每次品茶都有誘人的茶湯映入感官。茶會品茗每場次費用為150元(含茶杯乙只、限量創意茶帖乙只)，合購4場次優惠價500元，於場次時間內自選茶席品茗。

2019清風茶宴－茶香綻百藝宣傳記者會，由古琴伴茶人揭開序幕。（陳淑娥攝）

港區藝術中心指出，無我茶會體驗活動首次在清風茶宴辦理，從泡茶開始到結束皆不語，藉此安靜下來好好泡茶、奉茶、喝茶，席間靠著彼此間的神情律動牽引，培養默契與團體律動之美的精神，活動將於下午1時20分起，可觀看百人無我的泡茶儀式，以及免費品茗由無我茶人奉茶。

港區藝術中心表示，茶會以傳統文化所推崇的人生八雅，琴棋書畫、詩酒茶花為主題，邀請茶人以創意展布茶席，透過茶會傳遞八雅之意境與藝境。除了茶席的氛圍泡茶亦講究工法，如潮汕工夫茶、日本茶道、韓國茶道、台灣茶道等，其日、韓茶道講究拘謹儀式的工法，而台灣茶道實用且多元變化，基本功著重於人文與心靈形成一種協調之美。

(中時 )