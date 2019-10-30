綠黨桃園市議員王浩宇日前曾表示，以綠黨最近幾次的民調跟投票意願交叉分析，發現韓國瑜支持者的投票意願遠高於蔡英文，其中鋼鐵韓粉幾乎95%以上都會投票，英粉的投票意願只有75%~85%。然而，對於自由台灣黨政策部主任溫朗東撰文稱「投票意願」是個假議題，會打亂團隊士氣，王則強調「沒說韓國瑜會贏，我只是說韓國瑜沒有一定會輸」。網友則回文表示「1124那種焦慮情緒又來了」。

王浩宇稍早在臉書指出，溫朗東撰文認為「投票意願」是個假議題，提出這樣的議題會打亂團隊士氣。但王浩宇表示，這是非常科學的統計數據，最新的幾次民調，包含昨晚最新的綠黨民調，蔡韓的差距都正在拉近。投票意願的部分，蔡、韓支持者的投票意願也還有落差。

他認為，若計算雙方投票意願，實質差距真的就沒那麼安全。他強調，沒說韓國瑜會贏，只是說韓國瑜沒有一定會輸，而選舉沒有到最後一刻，都無法確定結果會是什麼。「千萬別忘記歷史的教訓，我們都不該忘記」。

這篇文章引來許多人回應，紛紛表示「這幾天看你臉書，心情真的很不好，1124那種焦慮情緒又來了」、「我能理解你想傳達給大家驕兵必敗的訊息，但過了頭反而傷士氣，覺得厭煩」、「我也覺得從候選人到支持者都輕敵了」、「或許你說的是對的，但是最近幾天過度強調投票意願的結果是愈來愈多人感到焦慮、愈來愈多人失去信心，甚至開始有人想找證據說明明年選舉會輸」、「這次我強烈支持你的看法，人就是要有憂患意識」、「我不覺得會有什麼打亂士氣的問題耶」、「我贊成你的說法，士氣是要激發出來的」、「我真的覺得投票率才是關鍵」、「我認為反而助長中間選民猶豫」。

(中時電子報)