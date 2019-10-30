崔慈悌攝

前副總統呂秀蓮今天宣布，聯合國世界文化遺產的「博拿大佛塔」將在台灣建造第二座佛塔，目前已找好土地和資金。初步規劃在新北地區，由尼泊爾維修和重建人員負責施工，將打造成為一座世界宗教園區。

由喜樂島推荐參選2020正副總統的呂秀蓮和彭百顯今天召開落實「宗教王國」記者會，彭百顯表示，台灣合法登記的宗教有22種，相互包容、尊重、合作，是宗教界的美事，為各國稱道，堪稱「宗教王國」。

他說，呂秀蓮曾主辦「亞太宗教自由論壇」，對於宗教之於人類文明的貢獻，十分肯定。她已為台灣爭取到「尼泊爾博拿大佛塔」此一聯合國世界文化遺產在台建造的殊榮。

彭百顯指出，大佛塔一旦建造完成，將是全球宗教聖事，無論對台灣的國際能見度與觀光、文化發展，必將帶來突破性提升，也將締造台灣的新國運。

呂秀蓮則表示，台灣正一點一點在寫歷史，希望未來的台灣可以很不一樣，大家應該用柔性力量，加上智慧、和解和歡喜快樂的態度

來寫台灣歷史，也期盼台灣從今天開始所有從政者和民眾都要說良心話、做良心事，只賺良心錢。

她說，推動這座佛塔過程艱鉅，現在土地和資金都有了，希望未來無論誰當選總統，都能全力促成，讓這個園區成為國際級、世界宗教園區。

現場也展示位於尼泊爾的千年佛舍利子照片、佛陀故鄉的泥土、佛塔磚塊、佛塔的建材料、木材、以及尼泊爾手工打造轉經輪等相關文物。

台灣大佛塔團隊的團長黃秋泓表示，釋迦牟尼佛圓寂之後，尼泊爾王國為他興建8座佛塔，供奉佛陀舍利子，全球喇嘛及佛教信徒絡繹不絕，前往朝聖。1979年聯合國教科文組織選定為世界文化遺產。

他說，護持佛塔的欽尼亞喇嘛，獲得佛陀神諭：「護持佛塔的因緣在台灣。」2015年尼泊爾大地震，該塔被震壞，雖經維修，尼泊爾當局決定在台建造第二座佛塔，曾多次派人來台尋訪。最近因緣喜逢呂秀蓮及彭百顯，決定將興建大佛塔的勝事授權兩位負責推動。這是佛教界的聖事，也是台灣躍升國際舞台的契機。

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